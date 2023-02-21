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Рада пів року ігнорує секторальні санкції проти РФ попри указ Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада пів року ігнорує секторальні санкції проти РФ попри указ Зеленського
Згідно з указом президента, секторальні економічні санкції мали діяти строком на 10 років
фото з відкритих джерел

5 серпня 2022 року РНБО ухвалила рішення про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ

Верховна Рада досі не проголосувала за запровадження секторальних економічних санкцій проти Росії. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на відповідь Апарату ВРУ.

«Понад пів року у Верховній Раді не виносять на голосування поданий Володимиром Зеленським на початку серпня минулого року проєкт постанови про застосування секторальних  економічних санкцій проти Росії. Загалом за 2022 рік парламент не голосував за жодні секторальні санкції проти агресора», – йдеться у повідомленні.

Рада пів року ігнорує секторальні санкції проти РФ попри указ Зеленського фото 1

Аналітики нагадали, що 5 серпня 2022 року РНБО ухвалила рішення про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації, того ж дня на президентському вебпорталі оприлюднили відповідний указ.

«Після внесення президентом до парламенту проєкту постанови про секторальні санкції, у депутатів було 48 годин на голосування відповідно до вимог Закону України «Про санкції», – наголошують у Trap Aggressor.

Згідно з указом президента, секторальні економічні санкції мали строком на 10 років заборонити:

  • виведення капіталу з України на користь Росії, фізичних та юридичних осіб РФ або осіб, що повʼ язані із державою-агресором;
  • участь у приватизації, оренді державного майна особам, пов’язаним з державою-агресором;
  • користування надрами особам, повʼязаним із РФ,
  • публічні закупівлі товарів походженням з РФ, а також товарів, робіт і послуг в осіб, повʼязаних з державою-агресором;
  • заходження суден та літаків пов’язаних з РФ;
  • придбання цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;
  • припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими особами, пов’язаними з державою-агресором;
  • видача дозволів та ліцензій НБУ на інвестиції у РФ;
  • передача технологій та прав інтелектуальної власності особам з РФ;
  • набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.

«Затягування з ухваленням секторальних санкцій підриває засади санкційної політики проти країни-агресора та створює ризики для територіальної цілісності, а також сфер публічних закупівель, приватизації держмайна, користування надрами, націоналізації російських активів в Україні тощо», – вважають аналітики. 

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за визнання анексії України.

Теги: Верховна Рада санкції інвестиції парламент

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