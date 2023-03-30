Путін підписав указ про весняний призов. Скільки росіян підуть до армії
Цьогорічний призов у РФ більший, відносно попередніх років
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян. Про це передають пропагандистські ЗМІ.
Згідно з указом, призиватимуть осіб з 18 до 27 років.
Російські ЗМІ зазначають, що цьогорічний призов більший, відносно попередніх років – минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени – 120 тисяч.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська влада готує хвилю мобілізації з метою набору додаткових 400 тис. військовослужбовців.
У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що законопроєкт держдуми РФ про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому Кремль не планує проводити повну мобілізацію.
До слова, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.
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