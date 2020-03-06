Кива заявив, що фракція Медведчука в Раді поїде на парад 9 травня у Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива Фото: Главком

Кива вважає, що святкування Дня перемоги – це крок до «об'єднання суспільства»

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що фракція святкуватиме День перемоги 9 травня на параді в Москві.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne.

«75-та річниця – це та дата, яка викликає величезну повагу. Наша фракція обов'язково буде святкувати пам'ять великої перемоги та буде присутня в Москві на параді», – сказав він.

Кива вважає, що святкування Дня перемоги – це крок до «об'єднання суспільства».

«Святкування 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні може не тільки об'єднати суспільство, а й стати відправною точкою у врегулюванні конфлікту на Донбасі й нормалізації відносин з РФ», – сказав політик.

Депутат від ОПЗЖ також вважає, що історію намагаються переписати, та заявив, що святкуватиме День перемоги попри позицію ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

Нагадаємо, минулого року ЗМІ повідомили, що Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня.

Натомість у МЗС України заявили, що Зеленського не запрошували до Москви на 9 травня.

Тим часом у партії «Європейська Солідарність» заявили, що пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.