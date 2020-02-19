Кислиця в Радбезі ООН звернувся до росіян, прочитавши вірш «Хотят ли русские войны?»



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Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

Представник України в Радбезі ООН Сергій Кислиця процитував вірш поета Євгена Євтушенка «Хотят ли русские войны»

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН запитав у російського колеги Василя Небензі: «чи хочуть росіяни війни?»

Зокрема, Кислиця звернув увагу, що керівником окупаційного «уряду» у Донецьку став колишній віцегубернатор Іркутської області РФ Володимир Пашков. У цьому зв'язку дипломат нагадав, що свого часу в Іркутській області народився поет Євген Євтушенко, який написав відомий вірш «Хотят ли русские войны?». При цьому, Кислиця процитував вірш Євтушенка:

Хотят ли русские войны...

Спросите вы у тех солдат,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны,

Хотят ли русские войны».

Потім український дипломат звернувся до постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.

«І знаєте що, Василю Олексійовичу? Я тут подумав, що відповіддю на питання «чи хочуть росіяни війни?» в умовах сьогоднішньої Росії стане парад 9 травня на Червоній площі, коли ми побачимо, чи винесуть портрети Сталіна його учасники? Того самого Сталіна, якого свого часу було винесено з Мавзолею, але, як видається, не з умів», - заявив Кислиця.

«Але як із спадкоємців Сталіна винести? Написав той же Євтушенко в 1962 році, і продовжив:

Пусть мне говорят - успокойся...

Спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, мне будет казаться, что Сталин - ещё в мавзолее», - заявив Кислиця.

«Сьогодні, коли в Росії набирає оберти прославлення Сталіна, коли його ім'я обіляється, коли ростуть як гриби пам'ятники цьому диктаторові й убивці, автора геноциду українського народу 1930-х років, я хочу закінчити свій виступ питанням в російському представникові: так чи хочуть росіяни війни?», - сказав Кислиця.

Зі свого боку Небензя сказав, що радий, що Кислиця цікавиться російською поезією, але зазначив, що український дипломат пропустив рядок у вірші «Хотят ли русские войны».

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

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США також пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території.

Країни Євросоюзу — члени Ради безпеки ООН після засідання Радбезу, на якому обговорювалося виконання Мінських угод, виступили з заявою на підтримку України.