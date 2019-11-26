Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня — росЗМІ
Володимира Зеленського можуть запросити в Москву на святкування 75-річчя «Великої Перемоги» у 2020 році
Президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги».
Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».
«Зеленського можуть запросити в Москву на святкування 75-річчя Перемоги у 2020 році», — припустило одне з поінформованих джерел ЗМІ.
Видання також вказує, що у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна
Зазначимо, що влітку у Кремлі обіцяли направити запрошення президенту України Володимиру Зеленському на святкування 75-річчя Перемоги, яке пройде в Москві.
До слова, у понеділок, 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про розмову з Путіним розповів сам Зеленський. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.
Згодом Путін виклав свою версію останньої розмови з Зеленським.
Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.
У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.