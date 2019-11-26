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    Політика

    Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня — росЗМІ

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    Президент України&nbsp;Володимир Зеленський&nbsp; - Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня — росЗМІ
    Президент України Володимир Зеленський 
    Фото: Главком

    Володимира Зеленського можуть запросити в Москву на святкування 75-річчя «Великої Перемоги» у 2020 році

    Президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги».

    Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

    «Зеленського можуть запросити в Москву на святкування 75-річчя Перемоги у 2020 році», — припустило одне з поінформованих джерел ЗМІ.

    Видання також вказує, що у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна

    Зазначимо, що влітку у Кремлі обіцяли направити запрошення президенту України Володимиру Зеленському на святкування 75-річчя Перемоги, яке пройде в Москві.

    До слова, у понеділок, 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Про розмову з Путіним розповів сам Зеленський. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.

    Згодом Путін виклав свою версію останньої розмови з Зеленським.

    Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

    У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

    День Перемоги Росія Путін політика парад Володимир Зеленський Україна президент
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