Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня — росЗМІ



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Президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Володимира Зеленського можуть запросити в Москву на святкування 75-річчя «Великої Перемоги» у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський може отримати запрошення відвідати парад у Москві з нагоди 75-річчя «Великої Перемоги».

Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

«Зеленського можуть запросити в Москву на святкування 75-річчя Перемоги у 2020 році», — припустило одне з поінформованих джерел ЗМІ.

Видання також вказує, що у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна

Зазначимо, що влітку у Кремлі обіцяли направити запрошення президенту України Володимиру Зеленському на святкування 75-річчя Перемоги, яке пройде в Москві.

До слова, у понеділок, 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про розмову з Путіним розповів сам Зеленський. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.

Згодом Путін виклав свою версію останньої розмови з Зеленським.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.