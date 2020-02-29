Пристайко: Зеленського не запрошували до Москви на 9 травня



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Запрошення має надійти дипломатичними каналами

Міністерство закордонних справ України не отримувало запрошення від влади РФ щодо участі президента Володимира Зеленського в святкуванні 75-річниці перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні у Москві 9 травня.

Про це глава МЗС Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

«Запрошення не приходило. Це - перше. Воно, звичайно, прийде дипломатичними каналами. Нам не надходило. Ми би передали Президенту Зеленському, якби воно надійшло», сказав Пристайко.

Нагадаємо, минулого року ЗМІ повідомили, що Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня.

Тим часом у партії «Європейська Солідарність» заявили, що пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.