  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Пристайко: Зеленського не запрошували до Москви на 9 травня

    • Розсилка
    Пристайко: Зеленського не запрошували до Москви на 9 травня

    Запрошення має надійти дипломатичними каналами

    Міністерство закордонних справ України не отримувало запрошення від влади РФ щодо участі президента Володимира Зеленського в святкуванні 75-річниці перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні у Москві 9 травня.

    Про це глава МЗС Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

    «Запрошення не приходило. Це - перше. Воно, звичайно, прийде дипломатичними каналами. Нам не надходило. Ми би передали Президенту Зеленському, якби воно надійшло», сказав Пристайко.

    Нагадаємо, минулого року ЗМІ повідомили, що Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня.

    Тим часом у партії «Європейська Солідарність» заявили, що пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.

    День Перемоги Росія Володимир Зеленський СРСР Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ