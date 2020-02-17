Керівництво Ради має жорстко реагувати на запрошення святкувати День перемоги у Москві – нардеп



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Народна депутатка фракції «Європейська солідарність», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе

Представники партії Медведчука вже «формують» делегацію для поїздки у Москву на 9 травня

Пропозиції щодо формування української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати. Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в коментарі журналістам.

Вона назвала обурливою пропозицію представника фракції «Опозиційна платформа – за життя» щодо формування делегації від України, яка візьме участь у параді з нагоди 75 річниці перемоги над нацистами у День перемоги 9 травня в Москві.

Голова комітету зауважила, що на ці заяви відреагувала тільки співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко та представники фракції «Голос».

«Мені б хотілося, щоб була жорстка і непримиренна реакція на це керівництва парламенту», – наголосила вона.

Однак, за її словами, жодних коментарів з боку фракції «Слуга народу» та керівництва Верховної Ради так і не прозвучало.

Також «Європейська солідарність» опублікувала на сайті заяву, в якій йдеться, що політсила обурена пропозиціями народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» сформувати парламентську делегацію для участі у так званому параді у Москві 9 травня 2020 року – святковому марші армії, яка здійснює збройну агресію проти України.

«Така ініціатива від п’ятої колони є цілком прогнозованою та очікуваною. Реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці.

Антиукраїнська виходка Рабиновича, його запальна проросійська промова на погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції.

Вважаємо, що вже настав той момент, коли президент Володимир Зеленський має чітко публічно заявити, чи припускає він свою участь у так званому «параді перемоги» у Москві 9 травня 2020 року.

Президент Зеленський і його політична сила мають повідомити суспільству, чи збирається він їхати на парад у Москві і доєднатися до делегації реваншистів з ОПЗЖ. Адже сьогодні в парламенті керівництво «Слуг народу» поблажливо посміхались під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича.

Не хочеться вірити, що для «Слуг народу», народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, неприйнятність участі України в путінському побєдобєсіі, не є очевидною і залишиться без їх публічної реакції», - йдеться у заяві.

Між іншим, ще минулого року ЗМІ повідомили, що Кремль може запросити Зеленського на парад 9 травня.

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