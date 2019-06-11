Президент подав кандидатуру нового глави МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко може стати главою МЗС України

Зеленський знову підписав подання про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ

Шостий президент України Володимир Зеленський знову підписав подання до Верховної Ради про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також про призначення Вадима Пристайка на цю посаду.

Про це заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив на брифінгу щодо кадрових рішень.

«Президент підписав подання про увільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ», - сказав він.

Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

Крім того сьогодні Рябошапка повідомив, що було звільнено двох заступників голови Служби безпеки України.



