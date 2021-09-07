  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому закон про олігархів направляють до Венеціанської комісії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    1 липня парламент&nbsp;у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт&nbsp;№5599 - Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому закон про олігархів направляють до Венеціанської комісії
    1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт №5599
    Фото: legalstrategy.com.ua

    На переконання Климпуш-Цинцадзе законопроєкт про олігархів порушує баланс повноважень різних гілок влади

    Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила, що низка парламентських фракцій підписали подання про відправлення законопроєкту № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» на експертизу до Венеціанської комісії Ради Європи.

    «Ми підписали разом з нашими колегами з «Голосу», з інших фракцій таке подання стосовно відправлення цього проєкту Закону про так звану деолігархізацію до Венеційської комісії», – заявила нардеп.

    На переконання Климпуш-Цинцадзе цей законопроєкт порушує баланс повноважень різних гілок влади.

    «Йдеться про те, що Рада національної безпеки й оборони наділяється абсолютно непритаманними їй повноваженнями. По суті, повноваженнями судової влади, що виходить з будь-якого поля взагалі балансу влад», – наголосила вона.

    1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт № 5599.

    Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

    Теги: Венеціанська комісія олігархи закон Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому закон про олігархів направляють до Венеціанської комісії