Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому закон про олігархів направляють до Венеціанської комісії

На переконання Климпуш-Цинцадзе законопроєкт про олігархів порушує баланс повноважень різних гілок влади

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила, що низка парламентських фракцій підписали подання про відправлення законопроєкту № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» на експертизу до Венеціанської комісії Ради Європи.

«Ми підписали разом з нашими колегами з «Голосу», з інших фракцій таке подання стосовно відправлення цього проєкту Закону про так звану деолігархізацію до Венеційської комісії», – заявила нардеп.

На переконання Климпуш-Цинцадзе цей законопроєкт порушує баланс повноважень різних гілок влади.

«Йдеться про те, що Рада національної безпеки й оборони наділяється абсолютно непритаманними їй повноваженнями. По суті, повноваженнями судової влади, що виходить з будь-якого поля взагалі балансу влад», – наголосила вона.

1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт № 5599.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).