Кінець «Деолігархізації». Телеканал Ахметова закриває програму, яку вела Юлія Мендель

За словами Мендель, рішення про закриття програми ухвалювали автори та це ніяк не пов’язано з її участю у проєкті

Телеканал «Україна 24» олігарха Ріната Ахметова закриває перший сезон щотижневої інформаційно-аналітичної програми «Велика деолігархізація». Як повідомляється на каналі «Україна 24», останній випуск програми, яку вела колишня прессекретарка президента Юлія Мендель, вийшов 4 вересня.

«Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то й деолігархізація в Україні виглядає завершеною, а раз так ­– у програми «Велика деолігархізація» зникає предмет розгляду», – заявив ведучий, член Наглядової ради медіагрупи Дмитро Белянський.

За його словами, 3 вересня стало відомо, що Уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова винесла офіційний висновок про невідповідність законопроєкту 5599 конституційним нормам.

Белянський також нагадав, що за регламентом Ради, якщо на розгляд парламенту потрапляє законопроєкт, який суперечить положенням Конституції, то включати його до порядку денного сесії й розглядати на пленарних засіданнях – заборонено. Але з урахуванням, що Рада вже прийняла цей законопроєкт в першому читанні, Денісова пропонує відправити документ на розгляд Венеціанської комісії.

Юлія Мендель також прокоментувала закриття програми, в якій брала участь. За її словами, рішення ухвалювали автори програми та це ніяк не пов’язано із її участю у проєкті.

«Я хочу правильно розставити акценти щодо припинення роботи програми «Велика деолігархізація». Автори програми приймали рішення щодо припинення її роботи самі, це не пов’язано з моєю участю у проєкті. Пояснення було таке: «Зникає сам предмет розгляду», – написала вона у Facebook.

Як відомо, програма «Велика деолігархізація» була присвячена одній з реформ президента Володимира Зеленського.

До слова, Мендель поскаржилася, що новому прессекретарю Зеленського працювати легше.

Також повідомлялося, що Мендель організовує платний тренінг: навчатиме уму-розуму бізнесменів.

Раніше Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі.

Нещодавно соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель.

Згодом Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани».

Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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