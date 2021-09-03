Закон про олігархів порушує Конституцію і має пройти міжнародну експертизу, – уповноважена з прав людини

Денисова зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді

За інформацію агентства «Інтерфакс Україна», уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроекту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

«Результати здійсненого нами аналізу положень законопроекту викликають занепокоєння, оскільки дають змогу зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина», – йдеться в листі.

Насамперед, Конституції протирічать такі норми як наділення президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

«На мій погляд, для забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень під час ухвалення цієї законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія)», – пропонує Денісова.

Уповноважена з прав людини зазначає, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді.

«У разі ухвалення цього законопроекту в редакції, прийнятій у першому читанні, я буду змушена в порядку ст.15 закону України «Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини» внести до Конституційного Суду України конституційне подання щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) такого закону», – зазначає вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами. Про необхідність правового висновку уповноваженого з прав людини щодо законопроекту про олігархів в червні наголошував Комітет ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу.