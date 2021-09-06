Політолог пояснив, чим політична система в Україні досконаліша, ніж у Росії

Наша конституційна модель навіть за Кучми була більш збалансована, ніж в Росії, вважає Олексій Гарань

Професор Гарань на історичних фактах доводить: українська політика набагато прогресивніша за російську

Українська політична система є набагато збалансованішою, ніж російська, адже навіть за часів Кучми та Януковича в країні не вдалося побудувати авторитарну модель управління. Україна різна, тому жодна політична сила не може монополізувати владу, вважає політолог Олексій Гарань.

«В Україні ніколи не було ситуації, коли влада каже: ми самі себе переоберемо. Українців треба було якось переконувати голосувати за того чи іншого кандидата. Ви можете уявити таке в Росії?» – сказав Гарань в інтерв’ю «Главкому».

Українська конституційна модель навіть за Кучми була більш збалансована, ніж в Росії, вважає експерт.

«Кучма провів референдум у 2000-му році (щодо посилення повноважень президента – «Главком»), який виграв. Значною мірою це було пов’язано із застосуванням адміністративного ресурсу. Але Конституційний суд України сказав: пане Кучмо, дуже добре, що ви виграли, але що у нас написано в Конституції? Треба щоб парламент двома третинами голосів це ухвалив. І у Кучми не вистачило кількох голосів в парламенті, для того щоб ухвалити результати референдуму. Більше того, Конституційний суд тоді ж заявив, що два питання з шістьох, запропонованих Кучмою, є неконституційні», – визнав Олексій Гарань.

Навіть коли Кучма чи Янукович пробували реалізувати авторитарну модель управління, в Україні існував так званий «плюралізм за замовчуванням», нагадав він.

«У Кучми не було ніколи такої влади, яка була у Єльцина чи Путіна, а опозиція (у Кучми – «Главком») була потужна. Навіть за Януковича майже половина парламенту була в опозиції. Якби вибори відбувалися за партійними списками, то взагалі опозиція мала б парламентську більшість за результатами виборів 2012 року. Просто виборча система була побудована таким чином, що партія влади більше брала у мажоритарних округах і за рахунок цього у Януковича була більшість», – пояснив співрозмовник «Главкому».

На думку Гараня, навіть олігархи в Україні ніколи не були під таким контролем, як у Путіна.

«Це означає, що в Україні завжди був більший плюралізм», – наголосив політолог.

До слова, політологи вважають, що арешт одного з лідерів найбільшої проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука прискорить розпад політсили на автономні групи, розмиє її електорат та загалом піде на користь Україні.

У той же час експерти вважають, що в Україні немає свободи слова, а є плюралізм інформації, відповідно до «редакційної політики» каналів, яку визначають власники.