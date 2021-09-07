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    Нардепи повернулися з канікул. Що розгляне Верховна Рада у перший день сесії

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    Нардепи 7 вересня проведуть перше засідання сесії&nbsp; - Нардепи повернулися з канікул. Що розгляне Верховна Рада у перший день сесії
    Нардепи 7 вересня проведуть перше засідання сесії 
    Фото Олексія Гончаренка/ЄС

    7 вересня розпочинається щоста сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання

    Сьогодні стартує шоста сесія Верховної Ради дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Опублікований порядок денний роботи Ради на 7 вересня. Про це повідомляється на сайті паарламенту.

    Сьогодні депутати планують розглянути у першому читанні:

    • 5324 – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам
    • 5467 – проєкт закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту
    • 5641 – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки
    • 5002 – проєкт закону про внесення змін до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
    • 5608 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
    • 4323 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування
    • 4668 – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства
    • 4286 – проєкт закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

    друге читання:

    • 4416-1 – проєкт закону про внесення змін до закону України «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках
    • 5248 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)
    • 3952 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях
    • 5205 – проєкт закону про внесення змін до закону України «Про театри і театральну справу» щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів (друге читання).

    Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

    При цьому загалом акредитовуватимуть по 120 представників ЗМІ щодня: 40 пускатимуть на другий поверх за червоними перепустками, інших – на третій за жовтими, там є можливість дивитись трансляції засідань.

    Джерела в апараті парламенту припускають, що відкриття нового пресцентру на третьому поверсі ВРУ відбудеться цього року.

    Журналіст Олексій Братущак зазначив, що тепер буде п'ять різних карток для парламентських медійників:

    • постійна акредитація;
    • картка, яку видають на вході в Раду, і яку треба повертати на виході;
    • карта для операторів для зйомки на балконі, дається на дверях балкону, повертається на виході;
    • червона картка, її будуть також давати на вході в кулуари і забирати на виході;
    • має бути ще жовта картка для роботи у пресцентрі на 3-му поверсі.

    За його слова, ще є окремий список для журналістів.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

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    Теги: ЗМІ Верховна Рада депутат закон журналіст робота парламент
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    Нардепи повернулися з канікул. Що розгляне Верховна Рада у перший день сесії