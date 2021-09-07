Нардепи повернулися з канікул. Що розгляне Верховна Рада у перший день сесії

Сьогодні стартує шоста сесія Верховної Ради дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Опублікований порядок денний роботи Ради на 7 вересня. Про це повідомляється на сайті паарламенту.

Сьогодні депутати планують розглянути у першому читанні:

друге читання:

Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

При цьому загалом акредитовуватимуть по 120 представників ЗМІ щодня: 40 пускатимуть на другий поверх за червоними перепустками, інших – на третій за жовтими, там є можливість дивитись трансляції засідань.