Нардепи повернулися з канікул. Що розгляне Верховна Рада у перший день сесії
7 вересня розпочинається щоста сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання
Сьогодні стартує шоста сесія Верховної Ради дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Опублікований порядок денний роботи Ради на 7 вересня. Про це повідомляється на сайті паарламенту.
Сьогодні депутати планують розглянути у першому читанні:
- 5324 – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам
- 5467 – проєкт закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту
- 5641 – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки
- 5002 – проєкт закону про внесення змін до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
- 5608 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
- 4323 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування
- 4668 – проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства
- 4286 – проєкт закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
друге читання:
- 4416-1 – проєкт закону про внесення змін до закону України «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках
- 5248 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)
- 3952 – проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях
- 5205 – проєкт закону про внесення змін до закону України «Про театри і театральну справу» щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів (друге читання).
Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.
При цьому загалом акредитовуватимуть по 120 представників ЗМІ щодня: 40 пускатимуть на другий поверх за червоними перепустками, інших – на третій за жовтими, там є можливість дивитись трансляції засідань.
Джерела в апараті парламенту припускають, що відкриття нового пресцентру на третьому поверсі ВРУ відбудеться цього року.
Журналіст Олексій Братущак зазначив, що тепер буде п'ять різних карток для парламентських медійників:
- постійна акредитація;
- картка, яку видають на вході в Раду, і яку треба повертати на виході;
- карта для операторів для зйомки на балконі, дається на дверях балкону, повертається на виході;
- червона картка, її будуть також давати на вході в кулуари і забирати на виході;
- має бути ще жовта картка для роботи у пресцентрі на 3-му поверсі.
За його слова, ще є окремий список для журналістів.
Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.