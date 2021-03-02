  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кнопкодавство ліквідовано? Відсьогодні нардепи голосуватимуть по-новому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Введено в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради - Кнопкодавство ліквідовано? Відсьогодні нардепи голосуватимуть по-новому
    Введено в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради
    Фото з відкритих джерел

    У Верховній Раді встановили систему, що не дозволяє кнопкодавство

    Відсьогодні, 2 березня, народні депутати України будуть голосувати за допомогою сенсорної кнопки. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

    Минулого тижня було завершено роботу щодо введення в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради. Вона пройшла перевірку, і вже у вівторок нардепи зможуть використовувати її під час голосування.

    Разумков зазначив, що використання сенсорної кнопки відповідає всім нормам, а всі дискусійні питання були вирішені під час тестування. «У нас є офіційний акт щодо можливості використання сенсорної кнопки, тому з наступного пленарного засідання ми зможемо продемонструвати роботу системи, яка не буде дозволяти кнопкодавство в стінах Верховної Ради України», – додав він.

    Крім того, Разумков відзначив, що запровадження такої системи знімає питання щодо прив’язки реєстраційної картки народного депутата, оскільки вона унеможливлює одночасне голосування більше ніж з одного робочого місця.

    Зважаючи на впровадження сенсорної кнопки, голова парламенту запропонував народним депутатам протестувати її роботу до початку засідання. «Я сподіваюся, що всі задоволені нововведенням, оскільки це знімає будь-які дискусії щодо кнопкодавства, але це не знімає з порядку денного питання щодо подальшої модернізації цієї системи», – зауважив Разумков.

    Нагадаємо, минулого тижня Разумков відвідав Київську міську раду, де столичний голова Віталій Кличко показав йому, як працює система голосування «Рада-4», що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.

    Повідомлялося, що Верховна Рада України може зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних із тарифною політикою, а також питаннями житлово-комунального господарства.

    Теги: Верховна Рада депутат Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies