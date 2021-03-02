Кнопкодавство ліквідовано? Відсьогодні нардепи голосуватимуть по-новому

У Верховній Раді встановили систему, що не дозволяє кнопкодавство

Відсьогодні, 2 березня, народні депутати України будуть голосувати за допомогою сенсорної кнопки. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

Минулого тижня було завершено роботу щодо введення в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради. Вона пройшла перевірку, і вже у вівторок нардепи зможуть використовувати її під час голосування.

Разумков зазначив, що використання сенсорної кнопки відповідає всім нормам, а всі дискусійні питання були вирішені під час тестування. «У нас є офіційний акт щодо можливості використання сенсорної кнопки, тому з наступного пленарного засідання ми зможемо продемонструвати роботу системи, яка не буде дозволяти кнопкодавство в стінах Верховної Ради України», – додав він.

Крім того, Разумков відзначив, що запровадження такої системи знімає питання щодо прив’язки реєстраційної картки народного депутата, оскільки вона унеможливлює одночасне голосування більше ніж з одного робочого місця.

Зважаючи на впровадження сенсорної кнопки, голова парламенту запропонував народним депутатам протестувати її роботу до початку засідання. «Я сподіваюся, що всі задоволені нововведенням, оскільки це знімає будь-які дискусії щодо кнопкодавства, але це не знімає з порядку денного питання щодо подальшої модернізації цієї системи», – зауважив Разумков.

Нагадаємо, минулого тижня Разумков відвідав Київську міську раду, де столичний голова Віталій Кличко показав йому, як працює система голосування «Рада-4», що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.

Повідомлялося, що Верховна Рада України може зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних із тарифною політикою, а також питаннями житлово-комунального господарства.