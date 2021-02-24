Кличко показав Разумкову, як ліквідувати кнопкодавство в Раді (фото)

Київрада перша в Україні встановила інноваційну систему для голосування «Рада-4»

Столичний голова Віталій Кличко показав спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, як у Київський міській раді працює система голосування «Рада-4», що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

Кличко продемонстрував, що реєстрація кожного депутата в системі відбувається за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому утримувати кнопки необхідно весь час, поки триває процедура голосування. Таким чином депутат не може проголосувати і за себе, і за когось із колег, на відміну від системи «Рада-3», якою послуговуються у парламенті.

Також система «Рада-4» передбачає використання пультів, де можна ознайомитись з порядком денним засідання, проектами рішень Київради, а також записатися на виступ.

«Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата. Ми є єдиною радою в країні, де унеможливили неперсональне голосування, – зазначив Віталій Кличко. – Жодного разу з 2015 року, відколи встановили цю систему, у нас не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів. Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проекти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає – і нам потрібно шукати компроміс».

Разумков особисто випробував, як працює система «Рада-4».

«Система «Рада-3», що працює в парламенті, уже морально застаріла. І її потрібно буде змінювати. Система в Київраді - це гарний приклад унеможливлення неперсонального голосування. Ми зараз вивчаємо різні варіанти технологій, які можна було б запровадити в парламенті. В тому числі і технологію, пов'язану із відбитком пальця. Але ми також втілюємо варіанти постійних змін нинішньої системи – як компромісний варіант, щоб не витрачати зайві бюджетні кошти», – сказав Разумков.

Нагадаємо, Київрада – перший і поки що єдиний представницький орган місцевого самоврядування, який встановив інноваційну систему для голосування «Рада-4» ще у 2015 році. Саме тому досвід Києва може стати гарним прикладом у запровадженні практики подолання кнопкодавства і унеможливлення політичної корупції.