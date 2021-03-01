Рада може зібратися на позачергове засідання: що розглядатимуть

У парламент планують розглянути питання, які дуже хвилюють українців

Верховна Рада України може зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних із тарифною політикою, а також питаннями житлово-комунального господарства. Про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. У тому числі і тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроекти, які включені до порядку денного засідань тижня», – зазначив він.

Разумков додав, що є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп щодо проведення позачергового засідання, пов’язаного з низкою законопроектів, які допомогли б врегулювати це питання у сфері ЖКГ.

Голова Ради підкреслив, що серед основних питань, які стоять перед Верховною Радою, окрім сфери ЖКГ, є створення умов для боротьби з коронавірусом. «Сьогодні багато викликів стоять як перед Україною, так і перед усім світом, зокрема, і перед нашими громадянами. Тут всі повинні докладати максимум зусиль, щоб досягнути результатів», – сказав Разумков.

Ще одне важливе питання для Верховної Ради – економічне зростання в Україні. Лише маючи потужну економіку, яка базується на ключових галузях, ми можемо створити умови для розвитку. «Промисловість була однією з ефективних галузей в Україні, і я впевнений, ми повинні її відновлювати. Сьогодні провідні держави світу стоять на захисті своїх ключових інтересів, і наша держава має рухатися у цьому напрямі», – заявив Разумков.

До слова, минулого тижня Разумков відвідав Київську міську раду, ще столичний голова Віталій Кличко показав йому, як працює система голосування «Рада-4», що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.