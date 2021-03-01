У лютому 23 нардепи пропустили 90% голосувань Ради

Деякі депутати загалом були відсутні на засіданнях Ради в лютому

Найбільше прогульників зафіксовано серед представників ОПЗЖ

В останній місяць зими 23 народні депутати пропустили 90% голосувань у Верховній Раді – серед них сім парламентарів не проголосували жодного разу.

Про це повідомляє Комітет виборців України, який проаналізував показники участі депутатів у голосуваннях Ради в лютому.

Так, жодного разу не проголосували депутати від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак та Вадим Столар, «Слуга народу» Олександр Скічко, Наталія Піпа з «Голосу», Ігор Колихаєв та Степан Івахів із групи «За майбутнє» та позафракційний Олесь Довгий.

Йдеться як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради в лютому, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не натискали «за», «проти» чи «утримався»).

Низькі відсотки голосування й у депутатів від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, Рената Кузьміна, Федора Христенка та Юрія Солода. У цей список потрапила і депутатка від «Слуги Народу» Галина Третьякова.

Загалом найнижчі показники голосувань за місяць у депутатів ОПЗЖ, які в середньому взяли участь у 47% голосувань Ради за місяць. Депутати групи «За майбутнє» взяли участь у 60% голосувань, «Батьківщини» – 70%, «Голосу» – 76%, «Довіри» – 78%. Найактивніше голосували депутати «Слуги народу» – 88% та «Європейської солідарності» – 81%.

Лише 17 із 422 народних депутатів взяли участь у 100% голосувань Ради. Це Сергій Штепа, Юрій Здебський, Микола Павлюк, Михайло Лаба, Василь Захарченко, Віктор Гевко, Максим Дирдін, Дмитро Любота, Володимир Воронов, Олександр Бакумов, Сергій Вельможний, Андрій Задорожний, Олег Кузнєцов, Мар’яна Безугла, Андрій Клочко, Микола Стефанчук та Владлен Неклюдов.

Всього за місяць відбулося 352 голосування, під час яких парламентарі ухвалили 96 законодавчих актів.