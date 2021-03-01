Рада хоче скасувати півтори тисячі законодавчих актів СРСР

Стефанчук наголошує, що Україні необхідно позбавитися «законодавчого сміття»

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Верховної Ради має якнайшвидше розглянути законопроєкт «Про дерадянізацію законодавства України». Йдеться про проєкт закону №4284.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

«Сьогодні в Україні не скасовано та діє, за різними оцінками, від 10 до 25 тисяч нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР... Така неузгодженість законодавства, з-поміж іншого, створює перешкоди в роботі нашої судової системи», - підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт у Раді зареєстрували у жовтні 2020 року. Стефанчук підкреслював, що Україні необхідно позбавитися «законодавчого сміття».

До слова, Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних із тарифною політикою, а також питаннями житлово-комунального господарства.

Крім того, 1 березня стало відомо, що партія «Слуга народу» залишилась без державного фінансування. НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах «Слуги народу» за два звітні періоди: ст. 159–1 (Порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).