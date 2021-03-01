  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рада хоче скасувати півтори тисячі законодавчих актів СРСР

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Парламент хоче провести декомунізацію законів&nbsp; - Рада хоче скасувати півтори тисячі законодавчих актів СРСР
    Парламент хоче провести декомунізацію законів 
    Фото з відкритих джерел

    Стефанчук наголошує, що Україні необхідно позбавитися «законодавчого сміття»

    Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Верховної Ради має якнайшвидше розглянути законопроєкт «Про дерадянізацію законодавства України». Йдеться про проєкт закону №4284.

    Про це повідомляє пресслужба Ради.

    Документ пропонує визнати такими, що не застосовуються на території України, майже 1500 законодавчих актів, а також доручити провести відповідну роботу з цього питання Кабінету міністрів.

    «Сьогодні в Україні не скасовано та діє, за різними оцінками, від 10 до 25 тисяч нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР... Така неузгодженість законодавства, з-поміж іншого, створює перешкоди в роботі нашої судової системи», - підкреслив Стефанчук.

    Нагадаємо, відповідний законопроєкт у Раді зареєстрували у жовтні 2020 року. Стефанчук підкреслював, що Україні необхідно позбавитися «законодавчого сміття».

    До слова, Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних із тарифною політикою, а також питаннями житлово-комунального господарства.

    Крім того, 1 березня стало відомо, що партія «Слуга народу» залишилась без державного фінансування. НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах «Слуги народу» за два звітні періоди: ст. 159–1 (Порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Теги: Верховна Рада декомунізація СРСР Руслан Стефанчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies