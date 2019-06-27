Князєв пообіцяв збільшити кількість нарядів поліції превенції під час виборів



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Голова Національної поліції України Сергій Князєв

Поліцейські превенції першими виїжджають на повідомлення громадян

В Україні до парламентських виборів буде збільшено кількість нарядів поліції превенції для реагування на повідомлення з лінії 102.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час робочої наради з керівниками департаментів превентивної діяльності та патрульної поліції, йдеться на сайті поліції.

Поліцейські превенції – у складі нарядів патрульної поліції (ГРПП) у великих містах та груп реагування патрульної поліції у маленьких населених пунктах – першими виїжджають на повідомлення громадян.

«Наголошую, що всі підрозділи поліції превенції ми створили насамперед для реагування на повідомлення, які надходять до нас від людей. Під час виборів напруга у суспільстві зростатиме, і ваше завдання – аби наші громадяни могли у безпеці реалізувати своє право на волевиявлення», – підкреслив Князєв.

Раніше ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня.

Також ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.