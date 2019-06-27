ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня
Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня
На засіданні Центрвиборчком ухвалив постанови щодо форми, кольору та тексту виборчих бюлетенів
Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні ЦВК у середу, 26 червня, повідомляє пресслужба комісії.
Зазначається, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х600 мм блакитно-сірого кольору.
Для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці виготовлять виборчих бюлетенів у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Держреєстру виборців станом на 26 червня 2019 року.
Для кожної спеціальної виборчої дільниці - у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці.
Також ЦВК затвердила форму і тексти бюлетенів для голосування у 199 одномандатних виборчих округах (ОВО).
Залежно від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в ОВО, виборчі бюлетені виготовляються за різними розмірами, а саме:
- до шести кандидатів – розміром 200 х 200 мм;
- до 11 кандидатів – розміром 200 х 300 мм;
- до 18 кандидатів – розміром 200 х 400 мм;
- до 33 кандидатів – розміром 200 х 600 мм;
- до 50 кандидатів – розміром 200 х 800 мм.
У бюлетені для голосування в ОВО, зокрема, зазначаються в алфавітному порядку прізвища, власні імена та по батькові (за наявності) зареєстрованих у відповідному окрузі кандидатів у народні депутати.
У разі повного збігу прізвищ, власних імен та по батькові кандидатів, зареєстрованих у відповідному одномандатному виборчому окрузі, відомості щодо них розміщуються у порядку зростання дат народження відповідних кандидатів.
Як відомо, ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.
Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.