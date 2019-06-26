ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені: №1 - Опоблок, «Слуга народу» №14
Останньою у виборчому бюлетені буде розташована політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»
Центральна виборча комісія 26 червня провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.
Згідно із жеребкуванням, політичні партії будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості:
1 - Політична партія «Опозиційний Блок»
2 - Політична партія «Сила і честь»
3 - Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
4 - Політична Партія «Патріот»
5 - Політична партія «Сила Людей»
6 - Політична партія «Опозиційна платформа – За життя»
7 - Політична партія «Партія зелених України»
8 - Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Факел»
9 - Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»
10 - Політична партія «Європейська Солідарність»
11 - Політична партія «Українська стратегія Гройсмана»
12 - Політична партія «Громадянська позиція»
13 - Політична партія «Соціальна справедливість»
14 - Політична партія «Слуга народу»
15 - Політична партія «Сила права»
16 - Політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка»
17 - Політична партія «Партія Шарія»
18 - Політична партія «Голос»
19 - Політична партія «Незалежність»
20 - Аграрна партія України
21 - Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.
Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.