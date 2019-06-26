ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені: №1 - Опоблок, «Слуга народу» №14



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Останньою у виборчому бюлетені буде розташована політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Центральна виборча комісія 26 червня провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

Згідно із жеребкуванням, політичні партії будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості:

1 - Політична партія «Опозиційний Блок»

2 - Політична партія «Сила і честь»

3 - Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

4 - Політична Партія «Патріот»

5 - Політична партія «Сила Людей»

6 - Політична партія «Опозиційна платформа – За життя»

7 - Політична партія «Партія зелених України»

8 - Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Факел»

9 - Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»

10 - Політична партія «Європейська Солідарність»

11 - Політична партія «Українська стратегія Гройсмана»

12 - Політична партія «Громадянська позиція»

13 - Політична партія «Соціальна справедливість»

14 - Політична партія «Слуга народу»

15 - Політична партія «Сила права»

16 - Політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка»

17 - Політична партія «Партія Шарія»

18 - Політична партія «Голос»

19 - Політична партія «Незалежність»

20 - Аграрна партія України

21 - Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.