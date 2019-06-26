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    ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені: №1 - Опоблок, «Слуга народу» №14

    • Розсилка
    ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені: №1 - Опоблок, «Слуга народу» №14

    Останньою у виборчому бюлетені буде розташована політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

    Центральна виборча комісія 26 червня провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

    Згідно із жеребкуванням, політичні партії будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості:
    1 - Політична партія «Опозиційний Блок»
    2 - Політична партія «Сила і честь»
    3 - Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
    4 - Політична Партія «Патріот»
    5 - Політична партія «Сила Людей»
    6 - Політична партія «Опозиційна платформа – За життя»
    7 - Політична партія «Партія зелених України»
    8 - Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Факел»
    9 - Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»
    10 - Політична партія «Європейська Солідарність»
    11 - Політична партія «Українська стратегія Гройсмана»
    12 - Політична партія «Громадянська позиція»
    13 - Політична партія «Соціальна справедливість»
    14 - Політична партія «Слуга народу»
    15 - Політична партія «Сила права»
    16 - Політична партія «Радикальна партія Олега Ляшка»
    17 - Політична партія «Партія Шарія»
    18 - Політична партія «Голос»
    19 - Політична партія «Незалежність»
    20 - Аграрна партія України
    21 - Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

    Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

    Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

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