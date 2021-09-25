«Коло лояльних»: свідок у справі про імпічмент Трампа дав пораду Зеленському

Віндман порадив українському президенту не створювати навколо себе вузьке коло

Президенту України Володимиру Зеленському слід оточувати себе досвідченими людьми. Про це в інтерв'ю НВ заявив уродженець України, колишній співробітник Білого дому Александер Віндман, який був свідком у справі про імпічмент експрезидента США Дональда Трампа.

«Кожного разу, коли я приїжджаю в Україну, мені приємно бачити, що країна постійно рухається вперед у дуже складних умовах під час війни. Зеленський прийшов до влади без досвіду, це дуже складно, обов'язково потрібно, щоб у людей були досвідчені помічники й радники. Спочатку я бачив таких людей у нього, а зараз складно зрозуміти, чи залишилися ще такі люди», – сказав він.

Уродженець України дав пораду Зеленському.

«Моя порада – не треба створювати вузьке коло навколо себе, де найбільше значення має лояльність. Потрібні досвідчені люди, які знають свою роботу, хочуть допомагати країні. Треба обирати людей, навіть якщо вони говорять не те, що подобається», – вважає Віндман.

За його словами, США постійно говорять про необхідність реформ і боротьби з корупцією, але «поки що держава Україна не виконує своїх зобов'язань перед громадянами».

«Народ вже кілька разів виходив на вулиці й намагався чогось досягти. Але досі є олігархи, які працюють на себе. Є чиновники, які думають лише про себе. А де патріоти, які працюють на країну? З упевненістю можу сказати, що у нас у США таких багато. Було б добре побачити це й тут», – пояснив Віндман.