Звільнений міністр Степанов розказав, кому українці мають дякувати за Pfizer

Степанов пригадав, що у 2020 році держави відчайдушно боролися за контракти на постачання вакцини

Роль Зеленського у підписанні контракту з Pfizer була визначальною, вважає колишній урядовець

У 2020 році, коли Україна починала вести переговори про постачання вакцин, кожна країна безкомпромісно боролася винятково за себе, а питання будь-якого партнерства «просто викреслили з порядку денного». Про це в інтерв’ю Главкому розповів Максим Степанов, який на той момент очолював Міністерство охорони здоров’я України.

«Що стосується переговорів з Pfizer, то ми почали спілкуватися у серпні 2020 року. Тоді не могли від них отримати жодної конкретики. Я домовився обговорити ситуацію з міністром охорони здоров'я США Алексом Азаром. Тільки після цього почалися предметніші перемовини з американською стороною щодо постачання. З американцями вели перемовини і про Pfizer, і про Moderna. Щодо Pfizer, то у нашого президента була розмова з генеральним директором компанії Альбертом Бурлою. Ця розмова дала серйозний поштовх до підписання контракту. Спочатку це було 10 млн доз, а потім 20 млн», – розповів Максим Степанов.

Ексміністр також підкреслив вагому роль президента Зеленського в тому, що Україна тоді отримала контракт на постачання вакцини від Pfizer, а також зазначив, що «це була істинно командна робота президента України та міністра охорони здоров’я».

Розповідаючи, яким чином відбувалися переговори щодо постачання вакцини Moderna, ексочільник українського МОЗ пригадав, що спочатку компанія могла запропонувати найшвидший термін поставки на четвертий квартал 2021 року.

«Звичайно, нас це не влаштовувало. Бо вони законтрактовані самими США, ЄС. Уявіть собі, що ви керівник Moderna. І у вас вибір: або ви маєте контракт на 20-40 млн доз з Україною, або ви маєте контракт на сотні мільйонів доз з ЄС. Навіщо керівництву Moderna перейматися такими дрібними партіями, як наша?», – пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому Україна відмовилася купувати Covid-вакцину Moderna.

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