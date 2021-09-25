  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США почали пропонувати бустерні щеплення проти коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У США розпочали кампанію з додаткової вакцинації від коронавірусу - У США почали пропонувати бустерні щеплення проти коронавірусу
    У США розпочали кампанію з додаткової вакцинації від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Наразі право на бустерне щеплення мають 60 мільйонів американців

    У США почали пропонувати бустерні щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BionTech людям похилого віку та іншим вразливим громадянам. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Кампанія почалася через день після того, як федеральні органи охорони здоров’я схвалили додаткові щеплення.

    Президент США Джо Байден 24 вересня закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, пройти її, зазначивши, що він сам планує щепитися знову якомога швидше.

    Під час виступу у Білому домі, Байден додав, що наразі право на бустерне щеплення мають 60 мільйонів американців. Додаткову дозу надають через щонайменше шість місяців після останнього введення вакцини, що робить її вже доступною приблизно для 20 мільйонів людей сьогодні.

    23 вересня Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило введення бустерної дози вакцини Pfizer.

    Нагадаємо, бустерне щеплення третьої дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів. Цей факт довело нове дослідження, проведене в Ізраїлі групою вчених НДІ ім. Вейцмана, мінохоронздоров'я, Техніона, Єврейського університету та Інституту Гартнера при лікарні «Шиба».

    Також стало відомо, що причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

    Читайте також:
    Теги: США щеплення вакцинація час коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США почали пропонувати бустерні щеплення проти коронавірусу