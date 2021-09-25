У США розпочали кампанію з додаткової вакцинації від коронавірусу

Наразі право на бустерне щеплення мають 60 мільйонів американців

У США почали пропонувати бустерні щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BionTech людям похилого віку та іншим вразливим громадянам. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кампанія почалася через день після того, як федеральні органи охорони здоров’я схвалили додаткові щеплення.

Президент США Джо Байден 24 вересня закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, пройти її, зазначивши, що він сам планує щепитися знову якомога швидше.

Під час виступу у Білому домі, Байден додав, що наразі право на бустерне щеплення мають 60 мільйонів американців. Додаткову дозу надають через щонайменше шість місяців після останнього введення вакцини, що робить її вже доступною приблизно для 20 мільйонів людей сьогодні.

23 вересня Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило введення бустерної дози вакцини Pfizer.

Нагадаємо, бустерне щеплення третьої дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів. Цей факт довело нове дослідження, проведене в Ізраїлі групою вчених НДІ ім. Вейцмана, мінохоронздоров'я, Техніона, Єврейського університету та Інституту Гартнера при лікарні «Шиба».

Також стало відомо, що причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

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