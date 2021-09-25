Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту

Президенти домовилися інтенсифікувати двосторонні відносини між Україною та Єгиптом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі, повідомляє Офіс Президента України.

«Глава Української держави відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці. Володимир Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет. Зі свого боку Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах», – вказано у повідомленні.

З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ. Президент Єгипту відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ.

«Володимир Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту. Сторони обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах», – додали на Банковій.

Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі.

Також лідери держав обговорили можливість створення нових форматів співпраці на вищому рівні.

Володимир Зеленський поінформував Президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи.

Крім того, Глава Української держави запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

До слова, два нових туристичних міста з'являться в Єгипті протягом декількох місяців. Про це заявив глава Мінтуризму країни Халед аль-Анані. Він нагадав, що в Єгипті крім курортів багато відомих туристичних, які приймають мандрівників і готові продовжувати це робити. Серед них --Марса-ель-Алам, Таба, Нувейба і Сафага.

Раніше повідомлялося, що повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

Тим часом, Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.