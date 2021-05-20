Комітет Ради підтримав ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Законопроєкти № 5369 і № 5370, які підтримав комітет, передбачають ліквідацію ОАСК, судді перестануть здійснювати правосуддя

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Про це повідомляє правова організація DeJure в Facebook.

Законопроєкти № 5369 і № 5370, які підтримав комітет, передбачають ліквідацію ОАСК, судді перестануть здійснювати правосуддя, а натомість створять Київський міський окружний адмінсуд. До нього перейде розгляд справ, підсудних ОАСК зараз.

В організації уточнюють, що ці законопроєкти підтримали тільки депутати фракції Слуга народу, а Батьківщина, Голос і ОПЗЖ виступили проти.

Тепер документи мають розглянути в залі Верховної Ради народні депутати.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.