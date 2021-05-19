Порошенко зустрівся з Антоненком і пообіцяв, що винні в його арешті будуть покарані (фото)

Петро Порошенко зустрівся з Андрієм «Ріффмастером» Антоненком: ті, хто запроторив його за грати, будуть відповідати перед законом

Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко відвідав Андрія Антоненка, який перебуває під домашнім арештом. Як відомо, після рішення суду про зміну запобіжного заходу Порошенко телефонував «Ріффмастеру» і домовився про зустріч. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Я тут не просто як громадянин, як людина, яка дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий Президент, як Верховний Головнокомандувач, який має стати на захист українського воїна. Бо не всі знають про ту величезну роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про створення ССО як окремого виду Збройних Сил України стоїть мій підпис. Я пишаюся нашими спецпризначенцями, нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання», – говорить Петро Порошенко.

«Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено, як був наказ…». Гімн Сил спеціальних операцій вивчили вже всі українці. Цей гімн ми вже на всіх днях народженнях співаємо», – розповідає лідер «ЄС».

Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати.

«Ми доведемо, що це був злочин. І вони точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Ріффмастер був запроторений за грати. І вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини – і стосовно Андрія, і стосовно Юлії Кузьменко. Вона, до речі, блискуче працювала разом з Марією Іоновою, перебуваючи у Києві, на 50 окрузі Донеччини», – нагадав п’ятий Президент.

«Сьогодні гарний день, коли я можу потиснути руку Андрію вдома, але наступного разу давайте домовимося, щоб ми це зробили на вулиці і у нас, коли буде можливість зняти браслет. Україна має побачити, що ми своїх не кидаємо. Правда завжди перемагає», – наголосив Петро Порошенко.