У Туреччині лікарі рятують українку, яка потрапила в ДТП

Зараз 21-річна громадянка України перебуває під наглядом лікарів відділення ортопедії

Українку, яка потрапила в ДТП у провінції Денізлі та отримала важкі травми, прооперували у турецькій лікарні. Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

«Лікування громадянки України, яка внаслідок ДТП отримала важкі травми, продовжується в місцевій лікарні. Її було прооперовано, вона перебуває під постійним наглядом лікарів», – повідомив Білик.

За його словами, тіла двох інших громадян України, які загинули внаслідок цього ДТП, були вчора репатрійовані до України.

Водій авто, який отримав легкі травми, вже залишив медичний заклад. Турецький суд обрав для нього запобіжний захід – заборону на виїзд за межі країни.

«Консули перебувають на постійному контакті з правоохоронними органами, громадянами України, їхніми родичами, а також туроператором та страховою компанією», – сказав Білик.

За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням транспортним засобом. За попередніми результатами аналізів, в крові водія та пасажирів алкоголю та наркотичних речовин виявлено не було. Остаточні висновки та результати аналізів будуть надані пізніше.

Нагадаємо, у селі Мирогоща Рівненської області внаслідок невдалого маневру з уникнення зіткнення з легковим авто перекинувся пасажирський автобус з 20 пасажирами, чотирьох з них госпіталізували.