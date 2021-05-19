  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський звільнив посла в Туреччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Сибіга був Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці з 2016 року - Зеленський звільнив посла в Туреччині
    Андрій Сибіга був Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці з 2016 року

    Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі

    Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

    Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

    «Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці», – йдеться в указі глави держави.

    Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

    Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

    До слова, учора, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

    Теги: Туреччина посол Володимир Зеленський президент звільнення указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський звільнив посла в Туреччині