Зеленський звільнив посла в Туреччині

Андрій Сибіга був Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці з 2016 року

Андрій Сибіга був Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці з 2016 року

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

«Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці», – йдеться в указі глави держави.

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

До слова, учора, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.