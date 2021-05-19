Зеленський звільнив посла в Туреччині
Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі
Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.
«Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці», – йдеться в указі глави держави.
Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.
Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.
До слова, учора, 18 березня, Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.