Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про реформу СБУ

Рада почне розглядати документ з 5 жовтня

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України». Про це повідомила у Facebook заступниця глави комітету, народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла.

«Комітет рекомендував (законопроєкт - ред.) щодо реформи СБУ», – написала вона.

Парламент почне розглядати документ з 5 жовтня.

Згадана реформа передбачає удосконалення організаційно-правових засад діяльності спецслужби. 28 вересня законопроєкт успішно пройшов у Верховній Раді перше читання.

До слова, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, який підозрюється у державній зраді і втік з України, вніс зміни до свого майнового стану в Єдиному державному реєстрі декларацій.