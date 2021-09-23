  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про реформу СБУ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комітет рекомендував парламенту підтримати документ - Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про реформу СБУ

    Комітет рекомендував парламенту підтримати документ

    Фото з відкритих джерел

    Рада почне розглядати документ з 5 жовтня

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України». Про це повідомила у Facebook заступниця глави комітету, народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла.

    «Комітет рекомендував (законопроєкт - ред.) щодо реформи СБУ», написала вона.

    Парламент почне розглядати документ з 5 жовтня.

    Згадана реформа передбачає удосконалення організаційно-правових засад діяльності спецслужби. 28 вересня законопроєкт успішно пройшов у Верховній Раді перше читання.

    До слова, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, який підозрюється у державній зраді і втік з України, вніс зміни до свого майнового стану в Єдиному державному реєстрі декларацій.

    Читайте також:
    Теги: СБУ реформа Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про реформу СБУ