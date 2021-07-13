Від націоналіста до колаборанта: знайдено загублену дисертацію Медведчука (фото)

Як зазначають дослідники, коли читаєш монографію, то складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника

Активісти руху Чесно віднайшли дисертацію Віктора Медведчука, якої не було навіть у бібліотеці ім. Вернадського. Кандидатську на звання доктора юридичних наук як монографію «Сучасна українська національна ідея і питання державотворення» Віктора Медведчука було надруковано відразу після захисту у 1997 році у видавництві «Україна» тиражем у 3 000 екземплярів. Тоді Медведчук уперше потрапив до парламенту за мажоритарним округом на Закарпатті.

Представникам руху вдалось знайти монографію у домашній бібліотеці випускника Києво-Могилянської академії та одного з українських адвокатів.

Як зазначають дослідники, коли читаєш монографію, то складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника, який оперує пафосними епітетами, порівнює теоретичні концепції і шукає найкращий варіант для національної ідеї України.

«Тотальний дисонанс та фальш – такі враження виникають з перших прочитаних рядків монографії. Для повного абсурду в його роботі не вистачає поетичного епіграфа Василя Стуса, адвокатом якого був Медведчук і якого поет назвав «другим прокурором». Здається, що у видавництві випадково переплутали авторів або сам Медведчук не читав тексту своєї наукової дисертації. Вона зовсім не відповідає політичній кар'єрі, вчинкам та позиції проросійського політика. Перш за все, чого варта лише назва дослідження – «Сучасна українська національна ідея і питання державотворення», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

Відповідне рішення суд ухвалив вранці 9 липня. Таким чином, Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня.

Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).