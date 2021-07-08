Яхту Медведчука сховали в офшорі – ЗМІ (відео)

Про яхту Медведчука вперше написав екс-нардеп Сергій Лещенко в 2015 році

31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd з Маршаллових островів

У володінні глави партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука була величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, але у березні 2021 року, в період накладення санкцій на нардепа та його сім'ю, власник яхти змінився.

Як йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо, схоже, що сім'я Медведчука і далі продовжує користуватися яхтою Royal Romance, яка донедавна була власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцевий бенефіціар - дружина Медведчука Оксана Марченко), зареєстрованої на Маршаллових островах.

31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж з Маршаллових островів, повідомляє equasis.org. Фірми, на відміну від Fregata Marine Ltd, в декларації Віктора Медведчука немає.

За даними ресурсу Marine Traffic, після переоформлення яхти вона подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 Квітня, дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала на своїй Instagram сторінці фото з геолокації «Хорватія». Це може свідчити, що сім'я Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить.

Зазначимо, що про яхту Медведчука вперше написав екс-нардеп Сергій Лещенко в 2015 році. Він зазначав, що кум Путіна заплатив за судно 200 млн доларів. Яхта, за інформацією екс-нардепа, має великий басейн, ліфт і номери на 14 гостей і 22 членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в $200 млн.

Royal Romance – це одна з найдорожчих яхт у світі: п'ять палуб, величезний басейн з водоспадом, просторі номери, ліфт.

П'ятипалубну яхту Royal Romance завдовжки 92,5 м побудувала 2015 року відома нідерландська суднобудівна компанія Feadship, повідомляють на її сайті. На яхті сім кают, які вміщують 14 гостей. Обслуговує судно екіпаж із 22 осіб.

Санкції проти Медведчука ввели в лютому 2021 року, на його майно і активи в Україні накладено арешт. Обмеження ввели за постачання нафтопродуктів на окупований Донбас, ще одним рішенням доручено повернути в державну власність так звану «трубу Медведчука» – ділянку нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу.

Також на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Читайте також: Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти Медведчука і Марченко