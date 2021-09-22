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    Соратник Медведчука, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі

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    Український політик Тарас Козак підозрюється у державній зраді - Соратник Медведчука, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі
    Український політик Тарас Козак підозрюється у державній зраді
    Фото: glavcom.ua

    Тарас Козак офіційно покинув Україні чотири місяці тому

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак, який підозрюється у державній зраді і втік з України, вніс зміни до свого майнового стану в Єдиному державному реєстрі декларацій. Як повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК, це відбулося 22 вересня.

    Обранець задекларував 447,8 тис. грн у вигляді комісійної винагороди банку. Уточнюється, що видатки здійснено за рухоме майно у Білорусії.

    Як повідомляв «Главком», 19 серпня Козак декларував 657,1 тис. грн і 624,6 тис. грн, проведених у Білорусії.

    Також у червні соратник Медведчука задекларував продаж валюти на суму 1,34 млн грн у Білорусії. У цій же країні він здійснив сплату оренди нерухомого майна на суму 1,31 млн грн.

    Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука, Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать.

    12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

    На сайті МВС вивішено фото нардепа Козак у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 18 травня 2021 року.

    20 серпня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про завершення досудового розслідування щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

    «Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду», – зазначила Венедіктова.

    Крім цього, Комітет виборців України проаналізував, як депутати Верховної Ради голосували за два роки. За даними КВУ,12 народних депутатів пропустили більше 90% голосувань. Серед них є Тарас Козак, який протягом двох років взяв участь лише в 9% голосувань.

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    Теги: Віктор Медведчук декларація державна зрада Тарас Козак
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    Соратник Медведчука, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі