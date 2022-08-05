Головна Країна Політика
search button user button menu button

Конфіскація російських активів: Кабмін ухвалив важливе рішення

Надія Клочко
glavcom.ua
Конфіскація російських активів: Кабмін ухвалив важливе рішення
Кабмін затвердив проєкт указу президента щодо конфіскації російських активів
фото з відкритих джерел

Уряд сформував список російських об’єктів, які підлягають конфіскації в Україні

Кабінет міністрів України затвердив проєкт указу президента про конфіскацію 903 об'єктів, які належать Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підмінюємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання правовим способом. Конфісковані активи конвертуються у кошти, спрямовані на нашу оборону та відновлення», – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні.

Зокрема, Кабмін затвердив проєкт указу президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать Російській державі. За його словами, 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно.

«Перелік об'єктів сформований: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія – це майно, яке належить Російській державі, друга категорія – це активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя категорія – це активи російських банків», – додав він.

Прем'єр наголосив, що сьогоднішнє рішення є першим кроком, а далі має відбуватися конфіскація активів Росії на заході.

Нагадаємо, раніше суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями. 

Також повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

Читайте також: Конфіскація майна проросійських партій: що отримає держава?
Теги: Денис Шмигаль росія Кабмін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України
ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України
7 липня, 08:58
Процес конфіскації російських активів не простий, але він триває
Малюська розповів про труднощі з конфіскацією російських активів
26 липня, 08:36
Міхаель Галер, депутат Європарламенту від Німеччини
Німецький євродепутат закликає передати Україні конфісковані активи РФ
27 липня, 19:17

Політика

Конфіскація російських активів: Кабмін ухвалив важливе рішення
Конфіскація російських активів: Кабмін ухвалив важливе рішення
Скандал зі звітом Amnesty International: звільнилася речниця українського офісу організації
Скандал зі звітом Amnesty International: звільнилася речниця українського офісу організації
Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)
Відстрілювався при затриманні. Названо ім'я ексзаступника голови ГУР, який працював на Росію (фото)
Мер Маріуполя розказав про післявоєнні плани Ахметова
Мер Маріуполя розказав про післявоєнні плани Ахметова
Тимошенко одним фото показала всю дріб'язковість Amnesty International
Тимошенко одним фото показала всю дріб'язковість Amnesty International
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
41K
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
28K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
15K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
13K
На Херсонщині змінився гауляйтер. Що сталося з Сальдо
10K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Новини

Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Сьогодні, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Сьогодні, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Сьогодні, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Сьогодні, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Сьогодні, 13:06
На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям
Сьогодні, 11:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту