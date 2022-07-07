ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України

На підтримку такого заходу раніше виступали у МЗС Великобританії та Мін'юсті США

Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції у Страсбурзі, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що ЄС раніше не організовував відновлювальних робіт таких масштабів, тому до обговорення цього питання будуть залучені «найталановитіші та найкращі» експерти з усього світу.

Фон дер Ляйєн назвала успішною конференцію з відновлення України, що відбулася 4–5 липня у швейцарському Лугано. На ній Київ представив план вартістю $750 млрд і закликав використати у відбудові країни заморожену через санкції російську власність (за оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля вартість таких активів становить $300–500 млрд).

На підтримку такого заходу раніше виступали у МЗС Великобританії та Мін'юсті США. Сенат Канади вже схвалив ініціативу щодо конфіскації та продажу російських активів з подальшим використанням для «відновлення іноземної держави, яка постраждала внаслідок грубого порушення міжнародного миру та безпеки», «відновлення міжнародного миру та безпеки» та виплати компенсацій постраждалим.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що «крадіжка чужих активів» призведе до проблем для тих, хто ним займається. У Кремлі наголошували, що подібне рішення західних країн було б «незаконним». Масштаби збитків, завданих російським повномасштабним вторгненням в Україну, він не вказав.

До відома, Швейцарія відмовляється конфіскувати $500 млн заморожених активів росіян

Раніше Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.