В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список

Загалом в управління держави передано активи на загальну суму понад 7,75 млрд грн

Суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема, ідеться про такі російські компанії:

«Ростех»;

«Роснефть»;

«Газпром»;

«РусАл»;

«Росатом»;

«Група ГМС»;

«Татнефть»;

російські банки.

Загалом в управління АРМА передано активи на загальну суму понад 7,75 млрд грн. Також були передані тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Прокурори Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України).

Слідство проводить Головне управління СБУ в АР Крим за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією.

Оперативники Національної поліції також виявили 111 вагонів, які належать російським та білоруським підприємствам. На них судом був накладений арешт.

Також повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

На Вінниччині правоохоронці арештували активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії.