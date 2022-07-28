Головна Країна Політика
search button user button menu button

В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список

Надія Клочко
Сьогодні, 12:38 glavcom.ua
В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список
В управління АРМА передано корпоративні права 19 підприємств
фото з відкритих джерел

Загалом в управління держави передано активи на загальну суму понад 7,75 млрд грн

Суд передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема, ідеться про такі російські компанії:

  • «Ростех»;
  • «Роснефть»;
  • «Газпром»;
  • «РусАл»;
  • «Росатом»;
  • «Група ГМС»;
  • «Татнефть»;
  • російські банки.

Загалом в управління АРМА передано активи на загальну суму понад 7,75 млрд грн. Також були передані тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Прокурори Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України).

Слідство проводить Головне управління СБУ в АР Крим за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією.

Оперативники Національної поліції також виявили 111 вагонів, які належать російським та білоруським підприємствам. На них судом був накладений арешт.

Також повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

На Вінниччині правоохоронці арештували активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії.

Читайте також:
Конфіскація майна проросійських партій: що отримає держава?
Теги: АРМА Офіс Генерального прокурора Газпром росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активи російського підприємства буде передано в управління АРМА
Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха
11 липня, 12:06
Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну
Суд арештував білоруські локомотиви, якими РФ перевозила техніку та окупантів
18 липня, 17:33
В Україні арештували мережу ресторанів Queen
В Україні арештовано заклади та майно російського ресторатора на 400 млн грн
18 липня, 21:04

Політика

Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт
Хочеш громадянство України – складай іспити. У Раді зареєстровано законопроєкт
Радник Офісу президента розповів, які дії пришвидшать справу з Коломойським
Радник Офісу президента розповів, які дії пришвидшать справу з Коломойським
Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором (відео)
Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором (відео)
Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині
Росіяни завдали ракетного удару по Кіровоградщині
Обстріл Київщини: росіяни вдарили по військовій частині
Обстріл Київщини: росіяни вдарили по військовій частині
В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список
В управління державі передано українські «дочки» російських корпорацій: список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту