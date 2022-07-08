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рус
    Кримінал

    СБУ арештувала активи «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому» на 2,1 млрд грн

    Частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України - СБУ арештувала активи «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому» на 2,1 млрд грн
    Частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України
    фото ілюстративне

    Всього арештовано майно 11 підприємств

    В Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    «За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «ПАО «Газпром», – йдеться в повідомленні.

    У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

    Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

    «Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними», – зазначили в СБУ.

    СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

    Раніше повідомляється, що у Харківській області Служба безпеки України арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.

    Теги: росія окупанти СБУ Газпром війна арешт фінансування Україна майно окупація #stoprussia
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    СБУ арештувала активи «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому» на 2,1 млрд грн