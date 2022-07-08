СБУ арештувала активи «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому» на 2,1 млрд грн

Частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України

Всього арештовано майно 11 підприємств

В Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «ПАО «Газпром», – йдеться в повідомленні.

У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

«Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними», – зазначили в СБУ.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Раніше повідомляється, що у Харківській області Служба безпеки України арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.