Малюська розповів про труднощі з конфіскацією російських активів

Механізмів для конфіскації заморожених російських активів в більшості випадків не існує

Правоохоронці в Україні та світі успішно виявляють та заморожують російські активи. Однак проблеми виникають на етапі, коли постає питання про вилучення цих активів у їхніх власників. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у інтерв’ю «РБК-Україна».

Міністр розповів, що є міжнародна група «Freeze and Seize», куди входять представники від Єврокомісії, від різних країн, в тому числі від України, яка займається координацією і пошуком російських активів і їх блокуванням. Також є активності окремих країн, де знаходяться російські активи, які так само досить швидко, оперативно шукають, блокують і, відповідно, реагують на запити чи повідомлення в тому числі від України щодо того, які активи знайдені.

«Тобто якщо ми беремо частину блокування активів – воно працює практично прекрасно. Цей процес проходить, він дуже активний і він гарно йде здебільшого через те, що це вже не перший випадок, коли наші західні партнери блокують активи якоїсь країни. Механізм для цього існує. Зараз, можливо, він на безпрецедентно високому рівні, у порівнянні з тим, як він використовувався раніше.

Що стосується наступного кроку після блокування активів – їх вилучення у власників, тут принципово інша історія, тому що юридичних інструментів такого вилучення практично не існує. Крім класичних випадків: якщо це злочин, що передбачає покарання, в тому числі у вигляді конфіскації – тоді європейцям чи американцям усе зрозуміло. Якщо ж мова йде про вилучення поза вироком – вони ще з таким ніколи не зустрічалися. Вони розуміють, що це треба робити, однак механізмів для цього в більшості випадків не існує», – зазначив глава українського Мін’юсту.

Тому зараз, як зауважив міністр, Україна просуває створення механізмів для конфіскації російських активів за кордоном і процес проходить «з різною швидкістю та успішністю».

«Є, наприклад, закон, який прийняла Канада нещодавно щодо направлення на гуманітарні цілі, в тому числі, можливо, Україні коштів, які будуть отримані внаслідок вилучення майна. Інші країни або ж обрали вичікувальну позицію, або на ранніх стадіях законопроектної роботи», – сказав він.

Малюська зазначив, що зараз українські юристи сфокусувалися на найперспективнішому механізмі з тим, щоб отримати швидкий результат – це вилучення російських золотовалютних резервів, тому що, на йлшл думку, це те, що можна імплементувати місяців за 7-8. І кошти, які можуть надійти, – це сотні мільярдів доларів США.

«Це найцікавіша історія з точки зору і суми, і швидкості. Однак, знову ж таки, є та сама історія: потрібне погодження західних партнерів на інноваційні механізми, які ми їм пропонуємо», – сказав міністр.

Як пояснив Малюська, труднощі з імплементацією механізму вилучення російських активів пояснюються не лише тим, що також практики не існувало раніше, а й тим, що на кону дуже велика сума.

«Ми ще далеко не на тому етапі, тому що, знову ж таки, такої практики не було ніколи. Сума на кону шалена. На кону шалені наслідки, бо якщо це застосували б до Росії, то це може бути застосовано і до інших країн, що тягне за собою дуже неоднозначні геополітичні наслідки для багатьох країн світу і для багатьох регіонів. Тому цей процес є повільнішим, ніж ми того хотіли б», – сказав він.

Малюська також зауважив, що і в Україні процес конфіскації російських активів не простий, але він триває.

«І тут є кілька ключових факторів, які потрібно брати до уваги. Перший фактор – ці кошти чи активи неспівмірні з тим, що знаходиться на Заході. До того ж активи росіян, які знаходяться в Україні – це радше не про гроші, це про нерухомість чи бізнес. І в умовах війни цей бізнес чи нерухомість не буде коштувати багато. Тобто це не про термінову, негайну підтримку економіки держави, як це може бути з золотовалютними резервами в доларах, євро чи фунтах, які знаходяться на банківських рахунках за кордоном. Тому ця історія набагато більш довгограюча», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шість із 27 країн Європейського Союзу беруть найбільш активну участь у блокуванні російських активів. Зокрема, на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає 12,7 млрд із 13,9 млрд євро заморожених російських активів в ЄС.

Також повідомлялося, що ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Додамо, що Швейцарія чинить опір плану України щодо конфіскації заморожених російських активів на $500 млн.