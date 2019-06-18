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    Політика

    Конгрес США затвердив $250 млн для оборони України

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    Конгрес США затвердив $250 млн для оборони України

    Ці гроші мають піти на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України

    «Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму $250 млн, що має бути наданий Україні у 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки і оборони», - сказано в повідомленні посольства України в США.

    Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України за рахунок коштів бюджету 2019 року.

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    Цьогорічний пакет безпекової допомоги передбачає надання нашій державі як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

    Нагадаємо, у проекті американського військового бюджету на новий 2020 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня,  передбачалось надання Україні $250 млн на посилення безпеки і оборони в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні».

    Починаючи з 2014 року, США виділили понад $1,1 млрд на військову підготовку й обладнання, щоб допомогти обороноздатності України та захисту її кордонів.

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