Генсек НАТО попередив Конгрес, що агресія Росії лише посилюватиметься



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

НАТО продовжить свою політику стримування, оборони, а також ведення діалогу

Агресивна поведінка Росії залишається одним із головних викликів для північноатлантичної спільноти, разом з тероризмом та іншими загрозами, втім надалі може лише посилюватися.

Про це заявив у середу під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ».

«Ми будемо змушені й надалі мати справу з більшим натиском з боку Росії», - заявив глава Альянсу, перераховуючи сучасні загрози, з якими, за його словами, жодна країна не впорається самотужки.

«У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим. Це стало першим випадком у Європі з часів Другої світової війни, коли одна країна силою забрала частину іншої», - нагадав Столтенберг.

Але з того часу поведінка РФ стала ще більш агресивною, зауважив генсек.

«Це, в тому числі, масштабне нарощування військової сили від Арктики до Середземномор'я, від Чорного моря до Балтійського моря, застосування бойового нервово-паралітичного газу у Великій Британії, підтримка кривавого режиму Асада в Сирії, постійні кібернапади на союзників і партнерів НАТО», - підкреслив Столтенберг.

Крім того, за його словами, Росія продовжує запроваджувати багаторівневу кампанію дезінформації та здійснює спроби втрутитися в демократичні процеси.

«НАТО відповіло найбільшим посиленням нашої колективної оборони впродовж десятиліть», - констатував він.

Уперше, за його словами, були розгорнуті війська на території східних союзників. «Ми підвищили боєготовність наших сил, потроїли чисельність сил реагування НАТО, модернізували наші командні структури, посилили нашу оборону, крім того, ми активізували нашу підтримку близьких партнерів – Грузії й Україні. Суверенні країни мають суверенне право обрати свій шлях», - наголосив генсек НАТО.

Він підкреслив, що це все робиться не для того, щоб провокувати конфлікт, а навпаки — попередити його та зберегти мир.

У цьому зв'язку він зауважив, що НАТО продовжить свою політику стримування, оборони, а також ведення діалогу.

Як відомо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.