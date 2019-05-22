Конгрес США викликав на слухання двох екс-помічниць Трампа



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Юридичний комітет видав повістки для Гікс і Дональдсон в рамках розслідування щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку адміністрації Трампа

Дві колишніх чиновниці адміністрації Білого дому, наближені до президента Трампа - Гоуп Гікс та Енні Дональдсон - мають з'явитися на слуханнях у юридичному комітеті палати представників США до наступного місяця.

Відповідні повістки комітет надіслав їм у вівторок, повідомив американський центральний телеканал CNN.

«Юридичний комітет палати представників у вівторок надіслав повістки колишнім чиновникам Білого дому Гоуп Гікс та Енні Дональдсон щодо надання документів та свідчень» ,- зазначає телеканал.

Очікується, що це спричинить чергове протистояння між Білим домом і Конгресом на тлі відмов адміністрації Трампа в наданні інформації законодавцям в рамках паралельного російського розслідування.

Цього разу Юридичний комітет видав повістки для Гікс і Дональдсон в контексті ширшого розслідування щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку адміністрації Трампа, а також корупції та зловживання владою. Зокрема, юридичний комітет палати представників вимагає надати документи до 4 червня, а слухання для колишніх помічниць Трампа заплановані на 19 та 24 числа наступного місяця.

Нагадаємо: Гоуп Гікс обіймала посаду директора з питань комунікацій Білого дому, й фактично була особистим секретарем Трампа впродовж багатьох років, а Енні Дональдсон працювала заступником радника Білого дому.

Обидві колишні чиновниці отримали повістки після того, як у вівторок на слухання в комітеті не з'явився екс-адвокат Трампа Дон Макган. У цьому випадку президент США скористався своїм правом відмовити Конгресу у примусовому виклику екс-чиновника його адміністрації.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден на передвиборчому мітингу у Філадельфії засудив розкол серед демократів та закликав до об'єднання для перемоги над чинним президентом ДональдомТрампом на президентських виборах 2020 року.

Джерело: Укрінформ