Трамп не радить спецпрокурору Мюллеру йти на слухання в Конгрес



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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

За словами Трампа, «не можна дозволити демократам все переробити»

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що спецпрокурору Роберту Мюллеру не слід виступати на слуханнях в Конгресі США 15 травня.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Навіщо демократам в Конгресі тепер знадобився Роберт Мюллер для надання свідчень? Вони що, прагнуть все переробити, тому що їм дуже не сподобалося те, що у висновках ясно говорилося про відсутність змови?», - обурився Трамп.

«Ніякого злочину не було, він був тільки з протилежного боку, і не було ніякої перешкоди правосуддю. Роберту Мюллеру не слід виступати на слуханнях. Не можна дозволити демократам все переробити», — заявив президент США.

Як відомо, Мюллер попередньо погодився свідчити у Конгресі щодо «російської» справи.

агадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставкупісля завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.