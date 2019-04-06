Країни G7 закликали уряд України продовжувати реформи та боротьбу з корупцією



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Велика сімка «підтверджує підтримку реформ України і натхнена кроками, зробленими до теперішнього часу»

Країни Великої сімки закликали українську владу продовжувати реформи, виконати свої зобов'язання по боротьбі з корупцією, а також забезпечити справедливе, вільне і прозоре голосування на виборах президента.

Про це йдеться у спільному зверненні за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Динарі.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку реформ України і натхнені кроками, зробленими до теперішнього часу, особливо в області децентралізації та економічного зростання. Ми наполегливо закликаємо уряд України домогтися подальшого чіткого прогресу на шляху реформ, на який воно встало, і чого вимагає його народ», - йдеться в заяві.

Крім того, Велика сімка закликала українську владу виконати свої зобов'язання у сфері боротьби з корупцією, зміцнення верховенства закону, захисту свободи ЗМІ та громадянського суспільства.

«Ми також очікуємо, що українська влада забезпечать справедливе, вільне, прозоре і інклюзивне голосування протягом всіх виборів», - йдеться в заяві.