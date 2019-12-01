Кравчук навчив Зеленського, як треба говорити з Путіним



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Перший президент України Леонід Кравчук Скріншот з відео

Зеленський повинен заявити про українців як про великий народ – Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук дав пораду чинному главі держави Володимиру Зеленському з приводу майбутніх переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє телеканал «112».

«Я б порадив так: захищати Україну. Це не просто слова. Наприклад, необхідно сказати там відверто і щиро правду – нас обдурили з Будапештським меморандумом. Нас обманюють і роблять вигляд, що допомагають, коли допомагають тільки на словах. З нами грають, як кішка з мишею», – сказав він.

Крім того, на думку Кравчука, Зеленський повинен заявити про українців як про великий народ, а також продемонструвати волю і сміливість, коли розмова зайде про національні інтереси країни.

«Нормандський формат» – дипломатична група з представників Німеччини, Росії, Франції та України щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Найближчі переговори лідерів країн повинні відбутися 9 грудня в Парижі.

Нагадаємо, Меркель навчить Зеленського, як треба спілкуватися з Путіним.