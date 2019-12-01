Набув чинності закон про Єдину е-систему у сфері будівництва



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Однак ряд норм документа набудуть чинності пізніше

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва».

Документ був опублікований у виданні «Голос України» 16 листопада.

Відповідно до закону, документ набуває чинності з 1 грудня 2019 року. Однак ряд його норм набудуть чинності пізніше.

Так, законом передбачене створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, подання документів в електронній формі для отримання усіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також у ньому прописане скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, і введення електронної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, суб’єктами надання адмінпослуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

Документом передбачена оплата адмінпослуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи.

Проект закону передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському 29 жовтня. Згідно з даними парламенту, президент схвалив закон 14 листопада.

Як повідомлялося, у Кабміні назвали кінцевий термін для добровільного об’єднання громад.