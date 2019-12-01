Посол Угорщини поскаржився на Порошенка, при якому україно-угорські відносини суттєво погіршились



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Іштван Ійдярто зазначає, що «зараз керівники двох країн стоять на позиціях, що проблеми вирішуються, адже буде нове законодавство, в тому числі, про громадянство»

«До цього наші відносини не були поганими», - вважає дипломат

Посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив, що в Україні у часи п’ятого президента Петра Порошенка уряд Угорщини «малювали ворогом». Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Це дуже страшно тому, що ніколи до цього українсько-угорські відносини не були поганими, не були конфліктними», - говорить Ійдярто.

Дипломат вважає, що права меншин, зокрема, угорців Закарпаття, «це двостороння проблема».

«Є юридична і політична частини питання. І якщо ми говоримо про права людини, нас відразу звинувачують: «ти Москві служиш, ти Путіна підтримуєш». Та це вже інший порядок денний, ніяк не пов'язаний з Путіним», - запевняє угорський амбасадор.

Ійдярто зазначає, що «зараз керівники двох країн стоять на позиціях, що проблеми вирішуються, адже буде нове законодавство, в тому числі, про громадянство».

«Навіщо вважати помилкою подвійне громадянство?», - зауважує угорський дипломат.

Що ж стосується імплементації українського «мовного закону», то за словами дипломата, в Угорщині вважають, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» обмежує права меншин.

Як повідомлялося, 14 листопада цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

До відома, Угорщина вимагає від України те, чого сама ніколи не робила. Попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень раніше в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі в Угорщині діє закон, що надає право лише на відкриття класу для восьми осіб за бажанням їхніх батьків з нацменшин. Але, за словами дипломата, оскільки українці проживають на всій території Угорщини і вони розпорошені, то ніхто й не вимагав відкриття окремого класу.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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