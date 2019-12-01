Новорічні відставки і боротьба з Коломойським: як Зеленському зберегти своє обличчя

Рейтинг Зеленського - зниження, яке ще не критичне

Рейтинг підтримки українського президента Володимира Зеленського знизився до 52% відповідно до даних Київського міжнародного інституту соціології. У прем'єр-міністра Олексія Гончарука взагалі мізерна підтримка серед українців – лише 11%.

Кожна нова влада з певним проміжком часу починає втрачати підтримку - це аксіома. На початку українці покладають дуже багато надій на швидкі зміни, але в кінцевому підсумку зміни швидко не відбуваються, і люди втрачають свою надію. Крім того, коли під час виборів все відбувається на рівні заяв і декларацій, то ставлення до політика одне. А коли він уже займає певну посаду, починає приймати певні рішення – вони комусь приносять профіт, а хтось отримує збитки. Відповідно, одні й ті ж рішення подобаються одним і викликають невдоволення у інших. Серед невдоволених можуть опинитися люди, які покладали великі надії на політика. Також в першу чергу можуть відсіюватися люди, які в першому турі голосували за інших кандидатів.

Про катастрофічне падіння рейтингу Зеленського можна було б говорити, якби він обвалився, скажімо, на 40 пунктів. Адже у першому турі президентських виборів цей кандидат узяв 30%. Таке падіння дало б підстави заявляти, що Зеленський втратив довіру усіх виборців, які перейшли до нього від інших кандидатів. Але зараз ми бачимо доволі високий рівень підтримки – і вона вища, ніж була у всіх інших президентів за аналогічний проміжок часу при владі. Але динаміка до зниження є і вона залишатиметься.

Взагалі падіння рейтингу Зеленського достатньо закономірне. Більш складна ситуація – це велике просідання довіри до парламенту та уряду. Причина – прийняття низки не дуже популярних рішень, серед яких найбільш суттєве – питання ринку землі. Також впливають скандали, які розгортаються довкола парламенту, і в першу чергу, довкола партії «Слуга народу». Це і корупційні схеми, і внутрішній конфлікт, і вплив «джокерів», і секс-скандали, і виявлення судимостей (хоч і погашених). Все це досить серйозно б'є як по рейтингу самої політичної сили, так і парламенту загалом, оскільки люди переконуються у тренді, що «вони всі однакові».

Скандальні «слуги народу»

Варто зазначити, що рейтинг Зеленського у значній мірі визначав рейтинг партії «Слуга народу» під час парламентських виборів. Тому проблеми провладних депутатів частково кореспондуються із Зеленським і це відіграє певну роль у невеликих втратах його рейтингу. Але це не катастрофічно - рейтинги президента та його партії пов'язані не прямо пропорційно. Бо президент завжди займав позицію типу «якщо ці не впораються, ми їх замінимо», «у сім'ї не без виродка». Зараз він намагається бути над ситуацією і впливати на неї у позитивному для себе світлі: когось виключити, когось насварити. Зеленський позиціює себе в якості рефері і третейського судді.

Треба розуміти, що показаний зараз зріз громадської думки – це скоріше перемінливий громадський настрій. Умовно кажучи, зранку виборець прокинувся із гарним ставленням до влади, до вечора воно погіршало. Тому заміри є достатньо умовними, бо механізми формування громадської думки зараз розмиваються соцмережами і багатьма іншими речами.

Непопулярне рішення, скандали в оточенні президента чи за його безпосередньої участі, викриття фактів, які суперечать легенді, з якою Зеленський ішов на вибори і якої намагається зараз дотримуватися, можуть спричинити чергове різке падіння рейтингу. Але я не бачу у найближчій перспективі передумов, які могли б це спричинити. Сумніваюся, що зустріч у Нормандському форматі призведе до падіння, оскільки більшість українців сприймають її позитивно, виступають за необхідність ведення переговорів. Але не виключено, що в подальшому переговори призведуть до зниження рейтингу.

Фактор Коломойського

Певним чинником роздратування у суспільстві є Ігор Коломойський. Він може впливати на рейтинг. З одного боку він не має визначального впливу на Зеленського – інакше він не роздавав би скандальних інтерв'ю, не робив би гучних заяв типу «якщо ви не будете співпрацювати, ми підемо по 100 мільярдів до Росії», не чинив би тиск на Нацбанк. Це говорить про те, що мільярдер не має визначального впливу і намагається його підвищувати.

Президенту, в свою чергу, варто «ходити між краплинками», бо з одного боку є значне роздратування у суспільстві Коломойським, а з іншого сам олігарх має величезні механізми впливу. Коломойський має депутатську групу у «Слузі народу» (близько 30 чоловік), яка є доволі суттєвим показником для прийняття рішень під час голосування. Коломойський може включитися і в пряме протистояння із Зеленським, розповсюджувати компромат шляхом своїх медійних каналів, що також негативно впливатиме на президентський рейтинг.

Тому Зеленський має шукати прийнятні компромісні варіанти – з одного боку не давати карт-бланш Коломойському, намагатися його стримувати, а з іншого боку - не входити у пряме протистояння. Враховуючи, що з усіма старими елітами після «зачистки» у Зеленського напружені відносини, то ворог у вигляді Коломойського може значно підірвати позиції пропрезидентських сил на місцевих виборах. Підігравання Коломойському, з іншого боку, викличе негатив і у західних партнерів, і в українському суспільстві. Але, вочевидь, сьогодні Зеленський не може бути дуже агресивним у стримуванні цього олігарха, хоч і здійснює певні кроки.

Що робити Зеленському

Президенту і його команді закидають провал комунікації із виборцями. Але насправді вони використовують непогані засоби – короткі стріми, фільми, які добре сприймаються більшістю українців. Комунікаційна стратегія не дуже вдала під час обговорення складних і серйозних питань – майбутніх моделей економіки, ринку землі. Але більшості українців змонтований фільм всиляє більше довіри і надії, ніж розгорнуте серйозне інтерв'ю зі складними питаннями. Тому загалом ця стратегія не провальна.

Зеленський має запас певної міцності і можливостей для нарощування рейтингу. В першу чергу – це очищення його партії, оскільки саме вона зараз є найбільшим подразником.

Далі – кабмін. Можливо, заміна уряду – і, можливо, вона відбудеться дуже швидко, до Нового року або одразу після. Причини для таких дій – відсутність нової програми з МВФ (хоча організація заявила, що насправді переговори ідуть добре), заборгованість перед вчителями і медиками, проблеми у сфері соцгарантій і соцстрахування. Оскільки зараз баланс недовіри до уряду зростає, то відставка кабміну може позитивно сприйматися і кореспондуватися із підвищенням підтримки президента.

Позитивно вплинуть на рейтинг суттєві зрушення, досягнуті у форматі нормандської зустрічі. Можливо, буде укладена нова дорожня карта, переглянуті певні положення – і це вселить надію на успішне завершення війни. Реалізація домовленості про припинення вогню по всій лінії розмежування також буде добре сприйматися.

З часом ми будемо відходити від нинішнього карнавалу. Сьогодні люди найбільше сприймають секс-скандали, вбивства, листування у соцмережах. Але життя так влаштоване, що скоро виборці будуть більше думати про ціну на комунальні тарифи, загалом про ціни, про більш конкретні і предметні речі. І тут гратиме роль, чи дійсно «Слуга народу» запровадить якісь структурні реформи, які давали б можливість розвиватися економіці. Але якщо цього не відбудеться, рейтинг буде знижуватися. Бо карнавал має тенденцію до затухання, люди від нього втомлюються, а соціально нагальні речі вийдуть на перший план.

Джерело: Апостроф

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