Меркель навчить Зеленського, як треба спілкуватися з Путіним, – ЗМІ



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Перспектива рандеву Зеленського з Путіним віч-на-віч усерйоз тривожить німецьку сторону

Цього тижня помічник українського президента Єрмак у Берліні знову обговорював зі своїми німецьким і французьким колегами деталі «нормандського» саміту, а Київ і Москва обмінялися публічними повідомленнями про ймовірність зустрічі в Парижі не тільки у форматі «четвірки», а й «двосторонки» Зеленського з Путіним. Про це повідомляє DT.UA,

Як свідчать українські дипломатичні джерела видання, перспектива рандеву Зеленського з Путіним віч-на-віч усерйоз тривожить німецьку сторону. Очевидним підтвердженням цього є дзвінок канцлерки Меркель українському президентові наступного ж дня після того, як помічник Путіна Ушаков заявив, що «на полях» Нормандії, скоріш за все, відбудеться окрема зустріч його патрона з Зеленським.

Видання нагадує, що Меркель дуже добре знає Путіна і може порадити Володимирові Зеленському, як спілкуватися з хазяїном Кремля, де можуть бути розставлені пастки і як у них не потрапити. Не можна виключати, що Меркель захоче особисто поговорити в Парижі з українським президентом до його «двосторонки» з Путіним. Усупереч поширеній думці про образу німецької канцлерки на українського президента й охолодження українсько-німецьких відносин після оприлюднення горезвісної розмови Зеленського з Трампом, німецькі джерела видання стверджують, що канцлерка не тільки мудра, а й ділова людина, тому зла на свого українського колегу не тримає і продовжує працювати стосовно «українського треку».

Попри мантру «слуг народу» про те, що очільник української держави нічого не робитиме, не порадившись із суспільством, що він не приховуватиме переговірної позиції від українців і, коли вирушить до Парижа, вона буде відома й зрозуміла українському народові, за 10 днів до саміту про цю позицію відомо дуже мало. А головне, українське суспільство досі не знає, де перед паризькою зустріччю Банкова накреслила для себе «червоні лінії» і на які поступки Кремлю не піде за жодних умов, звертає увагу DT.UA.