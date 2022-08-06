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Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України

Володимир Миленко
glavcom.ua
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
Шустера від «ліберальної диктатури Заходу» взялася захищати одіозна підопічна Лаврова
фото: YouTube-канал «Шустер online»

Росія звинуватила українську владу у функціонуванні «Миротворця»

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що у «забороні в’їзду до України» Савіку Шустеру винен Захід. Про це речниця МЗС країни-агресора написала в Telegram.

Захарова назвала можливу заборону на в’їзд для журналіста, який у свій час працював і у Росії, «ліберальною диктатурою Заходу із київським оскалом».

Вона також звинуватила чинну українську владу у «ліквідації усіх телеканалів» та існуванні сайту «Миротворець», який нібито публікує персональні дані тих публічних діячів, які «ухилилися від курсу майданної влади».

Нагадаємо, що раніше деякі українські ЗМІ, зокрема, «Страна», повідомили про те, що телеведучому Савіку Шустеру нібито заборонили в’їзд до України на три роки.

В той же час, джерела «Української правди» у правоохоронних органах зазначають – щодо Шустера немає якихось застережень від структур, які уповноважені видавати заборони на в’їзд.

Державна прикордонна служба України відмовилася коментувати історію із Шустером, зазначивши, що не надає конфіденційну інформацію про третіх осіб.

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Теги: МЗС росія Савік Шустер

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