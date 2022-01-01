Ток-шоу Шустера похвалилось рейтингами, в 3-4 рази вищими, ніж у «Права на владу»

Контракт Шустера з телеканалом Ахметова закінчиться влітку 2022 року

Політичне токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» наразі має в три-чотири рази вищий рейтинг, ніж «Право на владу», що виходить на телеканалі «1+1». Такими результатами власного медіапродукту в інтерв’ю «Главкому» похизувався генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

Медіабізнесмен наголосив, що порівнювати рейтинги розважальних програм та політичних токшоу некоректно, а серед саме політичних програм рейтинг «Свободи слова Савіка Шустера» має досить вагомі результати. І це попри те, що шоу виходить паралельно на телеканалах «Україна» та «Україна24», а отже його сигнал дещо «розмивається».

«Якщо за рейтингами брати, то у нас в три чи в чотири рази вищий рейтинг, ніж у «Права на владу» на «плюсах». Це за аудиторією 18+. «Свобода слова» на ICTV останнім часом підросла, але у них є особливість – вони йдуть одну годину без реклами. А ми йдемо три години і з рекламою. Наші опоненти, на кшталт Лещенка, постійно кричать, що у нас погані рейтинги. Але беруть при цьому комерційну аудиторію (18–54). Але політична аудиторія – це 18+, тобто вся країна, яка голосує», – підсумував Єлізаров.

Також генпродюсер шоу Шустера повідомив, що наразі не знає, чи планує керівництво телеканалу продовжувати із ними контракт на трансляцію програми, а термін дії поточного документу завершується влітку.

Також продюсер Шустера розповів, коли йому дзвонить Ахметов.